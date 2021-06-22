Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом и потребовал установить причины взрыва.

Об этом он написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее", - написал Зеленский.

Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.