Враг за сутки 14 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 120-мм минометов и осуществил дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ОС.
Так, вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Золотого-4 противник обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Зализне и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 оккупанты осуществили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.