Новости • Коронавирус и карантин

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели

2 1045
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 296 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксированы 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 22, медработников - 2).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 госпитализированы - 318 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 летальных случаев - 21;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 выздоровели - 829 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 179,5 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 67 место. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 11 881 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 448 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 4 100 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 заболели - 2 230 142 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 152 969 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 053;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели 14

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости