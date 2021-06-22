Посол США в РФ Салливан вернется в Москву на этой неделе, - Госдеп

Посол США Джон Салливан на этой неделе вернется в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Представитель Госдепа заявил, что посол Джон Салливан на текущей неделе вернется в Москву", - написала в своем Twitter корреспондент CNN Кайли Этвуд.

Ранее в понедельник "Интерфаксу" стало известно из информированных источников, что Салливан планирует вернуться в Москву до конца текущей недели.

"Посол планирует к концу недели вернуться в Москву", - сообщил один из собеседников агентства.

Договоренность о возвращении послов РФ и США к месту их работы была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Посол РФ в США Анатолий Антонов в минувшее воскресенье уже вернулся в Вашингтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ и США попытаются устранить проблемы в работе диппредставительств. Посол Салливан возвращается в Москву, Антонов - в Вашингтон, - Госдеп

Салливан покинул Россию в конце апреля. Ранее в том же месяце США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ. Кроме того, Кремль рекомендовал послу Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.