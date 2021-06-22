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Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям

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Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) утвердил предвыборную программу. В документе однопартийцы канцлера Германии Ангелы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России.

Об этом говорится в совместной предвыборной программе, опубликованной на сайте политического блока, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия бросает вызов нашим ценностям. Мы не хотим, чтобы это привело к серьезной военной угрозе для Европы", - отмечается в документе.

Для противостояния российской угрозе Европе необходима более тесная политическая сплоченность и способность к сдерживанию.

"Нам нужно больше политического единства в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнули в блоке.

Консерваторы также выступили за усиление "независимости восточных партнеров по Евросоюзу" и "восстановление европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией".

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При этом в блоке ХДС/ХСС высказались за продолжение диалога и сотрудничества с Россией в тех сферах, где есть общие интересы, например в экономике и защите окружающей среды.

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  • 5 копійок
    А як гарно все починалось.Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 4676
  • Garry Grant
    Годами был язык в заднице,но тут выборы на носу. Оказывается рядовые бюргеры-это не шрёдеры со штангенциркулями. Им совсем не нравится кацапня. Которая всё больше и больше оказывается по соседству вместе со своими балалайками и ушанками.
  • Підлога Маккартні
    Седне 80 лет как фошизды вероломно напали на сесесер в 4 часа утра Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 8883 у катцапов седне празднек Однопартийцы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России: РФ бросает вызов нашим ценностям - Цензор.НЕТ 691
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