Штамм коронавируса "дельта" выявили уже в 92 странах мира, - ВОЗ

Штамм коронавируса "дельта" ("индийский"), попал уже в 92 страны, сообщила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Вакцины остаются эффективным методом противодействия и для этого штамма, но только при условии полного завершения курса вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.

По словам Керкхове, штамм "дельта" вызывает "особую обеспокоенность, поскольку более заразен и быстро распространяется по миру.

"Предыдущие исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации. Вместе с тем, доказательств того, что новый штамм смертельнее, нет.

Мы знаем, что в одном исследовании, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность", — рассказала эксперт.

Существующие прививки от COVID-19 по-прежнему эффективны и могут защитить и от болезни, вызванной новым вариантом коронавируса, хотя не все из них одинаково справляются с ним, отметила эксперт.

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"Некоторые вакцины менее эффективны против варианта "дельта", однако в любом случае помогают предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертности", - подчеркнула Керкхове.

Вариант коронавируса, который получил наименование "дельта", обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился по всему миру, его обнаруживают и в Украине.

Накануне в индийском штате Махараштра обнаружили распространение нового варианта индийского штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс".