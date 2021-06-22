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Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых. ФОТОрепортаж

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В ночь с понедельника на вторник, 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Novosti N

Инцидент произошел в самом центре города, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и ул. Соборной (Советской), возле известного каждому николаевцу маназина "Сотка". По предварительным данным, в конфликте участвовало две группы молодых людей. Из-за чего они повздорили, пока достоверно неизвестно — полиция не комментирует происшедшее. Известно, однако, что конфликт из словесной плоскости очень быстро перерос в силовую. В результате один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета. Ранения получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот. Пострадавших с места происшествия скорая увезла в БСМП.

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 01

На месте происшествия также находится один задержанный с руками, скованными за спиной наручниками. По словам свидетелей, он имеет отношение к конфликту. Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. Более того — говорит, что спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции! На вопрос, кто участвовал в драке и по каким причинам, молодой человек ответил, что не знает и что ни о какой драке ему ничего не известно.

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 02

В настоящее время на месте происшествия находятся около двух десятков полицейских. Территория, на которой произошел инцидент, огорожена специальными ленточками. Полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают людей.

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О деталях происшествия станет известно позже.

Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 03
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 04
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 05
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 06
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Николаева: двое раненых 07
Фото: сайт Новости-Н

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Топ комментарии

  • Yakov Nemo
    Vladimir T fd7dc273 ,да прикинь ,свободная продажа оружия , просто гопота ,десять раз подумае , зная шо тебя может быть пекаль , мой коллега в школе ,все время с пистолетом в кобуре 😊 , арабы всегда очень вежллевые , солдаты в транспорте с автоматами ,все уже привыкли ,цевилизация , 😊 . Я стесняюсь спросить вы на кухне ножами пользуетесь ? Или руками колбасу разрываете , опять же топор 🤦😂🙄
  • Diogen Gdl
    Сейчас стреляют те у кого есть доступ - менты, судьи, чиновники и бандиты, которые опупели от безнаказанности. Нормальные граждане ведут себя нормально.
  • Iscatel Iscatel 232de754
    А чи часто у побутових конфліктах стріляють з мисливської зброї, яка є у вільному продажі? А як часто фіксують т.зв. "поножовщину"? Отож! Давайте тоді й ножі заборонемо, бо заріжуть один одного, й автомобілі, бо подавлять один одного. А, що до трвмата, то навіть в кацапстані його НАБАГАТО легше офіційно купити ніж у нас. До речі, у сусідній Молдові - вільний продаж короткостволів. І, що пропала країна? "Озброїне суспільство - ввічливе суспільство" (с)
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