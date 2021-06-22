Канада ужесточила санкции против Беларуси из-за задержания Протасевича, - глава МИД Гарно

Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в мае и ареста Романа Протасевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в Оттаве объявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

"Задержание господина Протасевича и госпожи Сапеги - это нападение на всех, кто верит в свободу выражения. Канада и ее партнеры продолжат оказывать давление на белорусский режим из-за его наступления на права человека", - сказал Гарно.

По его словам, Канада также продолжает призывать к "непредвзятому расследованию всех подозрений в совершении пыток и другого жестокого и негуманного обращения в Беларуси".

В канадский санкционный список были добавлены 17 физических и 5 юридических лиц. В их числе: министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, депутат Олег Гайдукевич, командующий ВВС Игорь Голуб, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, а также автомобильные предприятия БелАЗ и МАЗ.

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