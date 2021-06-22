Показатель охвата тестированием на Ивано-Франковщине и Киевщине не соответствует "зеленой" зоне, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Все регионы Украины по-прежнему находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Киевской и Ивано-Франковской области уровень охвата тестированием ниже, чем необходимо для "зеленой" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Охват тестированием должен быть не менее 300 тестов на 100 тыс. населения. В то же время, в Ивано-Франковской области за сутки сделали 282 теста, а в Киевской - 291.

В то же время, в Киеве превышен уровень заболеваемости. Показатель заболеваемости составляет 86 на 100 тыс. населения при норме не более 75.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 296 новых случаев заражения, 829 человек выздоровели