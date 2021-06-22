С завтрашнего дня Польша открывает три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, - ГПСУ
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С завтрашнего дня, 23 июня, польские пограничники возобновляют пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин - Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильниця".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Указанные пункты пропуска возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня", - следует из сообщения.
Пограничники призывают учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.
Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС 20 мая 2020 года.