Чиновники налоговой Киева вступили в сговор с бизнесменами и позволили им уклониться от уплаты налогов на 2,5 млрд грн, - ГБР. ФОТО

Следователи Территориального управления ГБР Киева разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Чиновники способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время досудебного следствия работники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.

Налоговики согласно действующему законодательству должны блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства.

По имеющейся информации, противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила коммерсантам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

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Работники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве. Во время следственных действий изъяты вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.



Фото: ГБР

Уголовное производство начато по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.