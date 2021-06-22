Чиновники налоговой Киева вступили в сговор с бизнесменами и позволили им уклониться от уплаты налогов на 2,5 млрд грн, - ГБР. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Во время досудебного следствия работники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции.
Налоговики согласно действующему законодательству должны блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, вместо этого они за неправомерное вознаграждение не "замечали" грубых нарушений налогового законодательства.
По имеющейся информации, противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила коммерсантам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.
Работники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве. Во время следственных действий изъяты вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.
Уголовное производство начато по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.