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Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов"

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Режим Лукашенко предлагает включить лозунг "Жыве Беларусь" и бело-красно-белый флаг в список "нацистских символов"
Министерство внутренних дел Беларуси предложило включить национальный белорусский бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода", об этом белорусский проправительственный Союз журналистов.

Отмечается, что КГБ Беларуси одобрил проект акта МВД "Об определении списков организаций и других структур, нацистской символики и атрибутики".

В документе содержится список нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый национальный белорусский флаг и лозунга "Жыве Беларусь!", которые активно используются во время массовых акций протеста против режима Лукашенко.

Их использование нынешними властями приписывается коллаборационистским формированиям и организациям во время Второй мировой войны.

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    А драники - нацистская еда !?
    Ой, дурачьё.....
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