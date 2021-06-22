"Никаких санкций не будет", - регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по жалобе на нардепа Гончаренко
Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Регламентный комитет ПАСЕ закрыл дело по второй жалобе относительно меня, которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель. Никаких санкций не будет. Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация - во время своего вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель, я назвал Путина убийцей. На что президент Демс также отреагировал замечанием", - отметил Гончаренко.
По его словам, "оба эти действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ". В то же время, Гончаренко отметил, что санкции по жалобе председателя российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и президента РФ Владимира Путина остаются в действии. Следовательно - на ближайшей сессии ПАСЕ Гончаренко все еще будет лишен слова.