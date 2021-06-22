Пьяный житель Прикарпатья устроил стрельбу в кафе: ранен 26-летний мужчина
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
По данным полиции, 20 июня около 23:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Клубовцы Тисменицкой территориальной общины в одном из кафе неизвестный открыл стрельбу, в которой пострадал человек.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, оперативные работники, эксперт-криминалист.
В ходе первоочередных следственных действий, опроса свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители выяснили, что 36-летний местный житель в состоянии опьянения пришел в кафе и внезапно совершил конфликт с компанией мужчин. Спор они продолжили на улице, но он быстро завершился, и все разошлись.
Однако злоумышленник пошел домой, где взял предмет, похожий на пневматическое ружье, и вернулся в кафе. Находясь внутри, хулиган выстрелил в сторону мужчины. В результате 26-летний местный житель получил ранение и госпитализирован в лечебное учреждение. Правонарушитель был задержан на месте.
Предмет, похожий на пневматическое ружье, полицейские изъяли и направили на экспертизу.
Следователи задержали хулигана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Продолжается следствие.