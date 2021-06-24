Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок зависит от "выбора людей".

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский сказал, что в первую очередь это зависит от людей: "Не от меня зависит. Это - выбор людей".

Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что меня будет догонять, потому что я хочу это изменить", – отметил он.

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Отвечая на вопрос, может Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Зеленский посоветовал мэру Киева сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.