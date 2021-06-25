Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. Какого уровня доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем интервью Наталье Мосейчук, которое вышло на телеканале 1+1, фактически признал факт слива спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Далее он цитирует слова Зеленского, которые он произнес 20 августа 2020 года в комментарии "Радио Свобода", говоря о провале спецоперации по "вагенровцам": "Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции".

Затем Шевченко приводит вчерашнее заявление главы государства на данную тему: "Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому, это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции - это была идея других стран. Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе".

"Если сначала президент врет на всю страну, а потом, понимая, что правду уже не остановить, все-таки признает факт "слива" спецоперации, то какого уровня доверия он заслуживает?" - задается вопросом Шевченко.

Читайте также: Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум