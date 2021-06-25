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ЧП в киевском метро: на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. ФОТО

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На "Майдане Незалежности" под поезд попал человек, движение поездов по синей линии метрополитена было временно приостановлено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook

"Движение поездов на синей линии "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра" временно приостановлено. Падение пассажира на рельсы на станции "Майдан Незалежности", - сказано в сообщении.

Очевидцы происшествия сообщают, что человек сам прыгнул под поезд и вряд ли остался жив.

В настоящее время движение поездов возобновлено.

ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 01
ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 02

ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 03

ЧП в киевском метро: на станции Майдан Незалежности пассажир упал на рельсы 04

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