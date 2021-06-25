Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сам передал информацию о "вагнеровцах" Александру Лукашенко в личном разговоре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, комментируя ситуацию со спецоперацией по захвату "вагнеровцев".

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных "вагнеровцев".

"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", - рассказал Зеленский.

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Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.