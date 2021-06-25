Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест, - СМИ

Россиянку Софью Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанных в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, перевели под домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом русской службе BBC News заявили родственники Сапеги и Протасевича.

Сейчас Софья живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали ее родители.

"Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью.

Сняты ли с Софьи обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал изданию его отец Дмитрий.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, - сказал Дмитрий Протасевич. - Может, он втянут в какую-то политическую игру".

"Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", - цитирует отца Протасевича канал NEXTA.



По словам Дмитрия Протасевича, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье.

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Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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