Налоговики провели обыски в магазинах маркетплейса "Всі.Свої": изъяли компьютеры, документы и наличные средства

23 июня 2021 в магазинах "Всі.Свої" и на складе прошли обыски налоговиков. Сотрудники ГФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и наличные средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Всі.Свої".

Отмечается, что официальным основанием для обысков было якобы уклонение от уплаты налогов с помощью ФЛП. Произошло это на следующий день после презентации выставки "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять".

"К счастью, работников магазинов и складов отпустили поздно вечером того же дня - хотим отдельно поблагодарить их за терпение и стойкость. Мы сожалеем, что произошла такая ситуация. Но вместе с тем, мы счастливы иметь в команде таких людей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что магазины "Всі.Свої" работают по принципу маркетплейса: мы не покупаем товар у производителей, а только предлагаем украинским предпринимателям пользоваться нашими витринами и полками для продажи конечному потребителю.

"ГФС уже обращалась к нам с вопросами осенью 2020 года. Еще тогда мы предоставили им всю необходимую информацию. Но этого оказалось мало: налоговики пришли с обысками", - сказано в сообщении.

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"За шесть лет существования проекта мы открыли четыре магазина, трудоустроили 500+ человек помогли выйти на рынок 2 000+ украинских брендов. "Всі.Свої" создали новый рынок локальных предпринимателей, которые открыли и открывают свои малые и средние бизнесы, платят налоги и трудоустраивают людей. Мы с нашими партнерами-брендами - платформа, которая самостоятельно продвигает рынок локального продукта.

Что будет дальше? Сейчас ГФС все еще считает, что мы нарушители, поэтому юридическая служба магазина "Всі.Свої" будет отстаивать свою правовую позицию. Если придется, мы пойдем в суд. И взяток давать не будем.

Но отстаивать свою позицию - мало, поскольку сотни (а то и тысячи) предпринимателей ежедневно попадают в сложные отношения с налоговой. Мы считаем нужным организовать круглый стол или образовательную программу, которые помогут украинским предпринимателям отстаивать свою юридическую позицию в подобных ситуациях.

Мы приглашаем к диалогу государство, общество и бизнес! Только в коммуникации мы сможем найти общее решение и инициировать в законодательстве необходимые изменения: чтобы бизнес-модель маркетплейсив могла беспрепятственно существовать и помогать украинским производителям встретиться с покупателями.

Мы готовы со своей стороны организовать такое мероприятие: возможно, на следующей неделе. Думаем, наш кейс будет интересен как для бизнес-сообщества, так и для народных депутатов, государственных органов и СМИ", - добавили в пресс-службе "Всі.Свої".