Зеленский о законопроекте об олигархах: "Сначала выстрел в воздух, а затем в тело"

Президент Владимир Зеленский считает, что законопроект о деолигархизации позволит олигархам тратить деньги на инвестиции, а не на политику.

Об этом глава государства заявил в интервью "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такой принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. От выстрел в воздух - это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух – это современная демократия. Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени. Выстрел в воздух - это шанс - станьте бизнесменами, выстрел в тело - это референдум", - отметил президент.

По словам Зеленского, если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности.

"Они (олигархи. - Ред.) не будут тратить деньги на политику, политиков. А эти деньги смогут тратить на инвестиции. Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать. Кстати, от любой страны, потому что их деньги здесь. Если они вернут много денег не в государство, а в инвестиции, развивайте бизнес, никто не будет забирать, если у вас есть за рубежом миллиарды, возвращайте", - добавил президент.

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