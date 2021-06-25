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Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков

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Наша Конституция - одна из лучших в Европе, - Разумков
Конституция Украины является фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех в стране.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша Конституция - одна из лучших в Европе. Но как-то мы не так много внимания ей уделяли...Именно Конституция четко разграничивает все права и обязанности власти, все те институции, все вертикали. Именно Конституция является тем фундаментом, на котором базируются все законы, которые должны быть одними для всех", - заявил он.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Porol ferton
    А ще в нас президент відвертий ворог.
  • 5 копійок
    На Конституцію Зеля поклав болт.
  • Hanka Panyanka
    с помощью нашей Конституции почему-то власти творят любые беззакония и все это остается безнаказанным..., конечно, есть чем гордиться...., а ведь Конституция любой страны должна лежать в основе ее процветания и прогресса..., но нет, процветает у нас только коррупция и прогрессирует деградация власти...
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