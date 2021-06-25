Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства"

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что досрочные президентские выборы в стране могут быть, но для этого пока что нет причин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в ходе пресс-конференции.

"Я уверен, что президент не хочет сегодня покинуть свою позицию, потому что много еще не сделано. Лишь половина срока (президентского. - Ред.) прошла, у него есть достаточно времени, чтобы работать дальше. Почему он должен уйти со своей должности, для меня это загадка. Логики в этом нет", - подчеркнул глава парламента.

В то же время, по словам Разумкова, досрочные президентские выборы возможны.

"Есть 4 аспекта, которые позволяют пойти на досрочные выборы. Это или по состоянию здоровья, это, не дай Бог смерть. Это импичмент либо отставка. В любом случае не думаю, что это нужно сегодня президенту", - добавил спикер Рады.

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