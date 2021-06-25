Зеленский оправдывает срыв спецоперации по "вагнеровцам" собственной детской наивностью, - адвокат Антоненко Маслов

Иметь у руля страны и армии человека, который оправдывает себя собственной наивностью, - очень опасно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о провале спецоперации по "вагнеровцам", передает Цензор.НЕТ.

"#вагнергейт. Господин Зеленский теперь оправдывается собственной детской наивностью. Такая новая роль: Я - честный, но не опытный политик, меня обманул Лукашенко. Я хотел по-дружески, без эксцессов, #перестатьстрелять , #мишебраття, заглянуть в глаза, поехать на рыбалку с Путиным, а меня, непутевого, просто бросил негодяй, которому я так доверял. Это же не измена, а просто политическая ошибка. Имейте в виду, у меня нет опыта, я - актер", - отметил Маслов.

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"Во-первых, это очень опасно - иметь у руля страны и армии лицо, которое оправдывает себя собственной наивностью. То ошибочно министром МВД назначит ворюгу, а министром образования - плагиатора, то спасибо коррумпированным мусорам за подделку доказательств по делу Шеремета, то врагу спецоперацию сдаст. Что же от такого президента будет в будущем? "Не ту кнопочку нажал"? Во-вторых, "я - честный, хотя немного придурковатый" уже не проходит. Потому что Президент, которого народ выбрал именно на фоне спроса на правду, на искренность просто нассал в глаза этому народу. Просто нагло и цинично врал. Поздравляю вас, господин брехло", - резюмировал Маслов.

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Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.