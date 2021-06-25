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Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 июня в мире зарегистрировали 402 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 211 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 180 780 244 случаев инфицирования, из них 402 850 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 916 349 человек, из них 8 211 за минувшие сутки.

Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 165,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина занимает второе место в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 21-ю и 2-ю позицию соответственно.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    По-ходу, в других странах от КОВИДа беременеют... Другого объяснения не вижу.
  • Valery Greff
    Но живет в неком едином тренде.
  • Alex_Dimitrov
    Количество болеющих уже меньше 20-ти тысяч человек и уменьшается... Три месяца назад их было 450 000 и росло... Но пугать стали больше )
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