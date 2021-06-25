Моя работа мне нравится. Я не собираюсь в отставку и не разгонял такие слухи, - Разумков
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Спикер ВР Дмитрий Разумков не собирается уходить в отставку.
Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не читаю Подоляка. Я не собираюсь в отставку, не разгонял такие слухи и делать этого не буду. У меня нет времени, я пытаюсь не читать газеты. Мы должны сосредоточиться на работе. Моя работа мне нравится, я, надеюсь, что я делаю ее эффективно, но это не мне судить", - отметил глава ВР, комментируя вопрос журналиста о том, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял о том, слухи об отставке спикера якобы распространяет сам Разумков.
Также он отметил, что у него нет конфликта с Михаилом Подоляком.