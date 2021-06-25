Новости

Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков

1 00730
Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным сегодня проводить референдум.

Об этом глава парламента заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если честно, я не вижу таких вопросов, какие сегодня нужно было бы вынести на референдум", - отметил Разумков.

По словам спикера, референдум стоит очень дорого.

"Он стоит около 2 млрд грн, как выборы. Сегодня есть куда направить эти деньги: медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю 100% народовластие, референдумы и общение с людьми. Но сегодня, стоит ли выносить эти вопросы, не мне судить как главе Верховной Рады", - добавил глава парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о возможности досрочных президентских выборов: "Не думаю, что это нужно сегодня главе государства"

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Еще одна гнида.
  • dwt
    Я поддерживая народовластие, но денег нет, поэтому мы сами все порешаем
  • Фродо Странник
    Ага, конечно, вэлыке крадивныцьтво прибыльнее...А с чем на выборы шли . уроды?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости