Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным сегодня проводить референдум.
Об этом глава парламента заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Если честно, я не вижу таких вопросов, какие сегодня нужно было бы вынести на референдум", - отметил Разумков.
По словам спикера, референдум стоит очень дорого.
"Он стоит около 2 млрд грн, как выборы. Сегодня есть куда направить эти деньги: медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю 100% народовластие, референдумы и общение с людьми. Но сегодня, стоит ли выносить эти вопросы, не мне судить как главе Верховной Рады", - добавил глава парламента.