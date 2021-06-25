Адвокат Сапеги подтвердил информацию о ее переводе под домашний арест: "Она уже встречалась с родителями"
Об этом он рассказал Дождю, информирует Цензор.НЕТ.
Гашинский рассказал, что у девушки есть возможность встречаться с родителями - накануне они обедали в ресторане, и Сапега была "не одна", а с человеком, который был "похож" на Протасевича.
В посольстве России также подтвердили, что Сапега находится под домашним арестом.
Адвокат связал перевод из СИЗО под домашний арест со встречей президентов России и Беларуси: "Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома", - сообщил Гашинский.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.