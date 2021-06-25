Разумков пожаловался на поправочный спам от депутатов: Просто убрать возможность вносить правки не позволяет Конституция

По мнению спикера ВР, в ближайшее время вряд ли будет принят законопроект о регламенте работы ВР. Для этого нет необходимых голосов.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне не всегда нравится (регламент работы ВР. - Ред.). Поправка поправке рознь. Есть такие, которые действительно позволяют усовершенствовать законопроект. Есть поправочный спам, чтобы затянуть процесс. К этому отношусь плохо...Просто убрать возможность вносить правки не позволяет Конституция", - отметил он.

При этом он выразил сомнения, что в скором времени будет принят законопроект о регламенте работы ВР.

Читайте также: Разумков о влиянии олигархов на Раду: Ничего плохого нет, что бизнес приходит и отстаивает свои интересы