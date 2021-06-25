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Разумков считает себя членом команды Зеленского: Я не предал принципы, с которыми мы все пришли. ВИДЕО

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Спикер ВР Дмитрий Разумков считает себя членом каменды президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Я работаю на своем направлении. Я являюсь членом команды, надеюсь, я эффективны выполняю все те функции, и все обязанности, которые я взял на себя во время предвыборной кампании", - отметил Разумков.

"Я продолжаю работать, я считаю себя членом команды. В команде главное принципы, с которыми мы все пришли. Я считаю, что свои я не предал", - добавил спикер.

Он также отметил, что ВР является открытой для всех журналистов.

"Мне может что-то нравиться, что-то не нравиться. Но это мое личное дело", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Вместе и сидеть будете.
  • Серый Вовк
    Та какие там у тебя принципы ,не смеши ты людей в натуре ....
  • Герхард
    Т.е. Разумков соучастник и идейный вдохновитель всех преступлений ЗЕ-режима.

    В том числе и государственной измены, в которой уже открыто признался ЗЕ.
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