У меня нормальные отношения с Зеленским и его подчиненными в Офисе Президента, - Разумков

Спикеру ВР Дмитрию Разумкову в настоящее время не стыдно за свою работу на данной должности.

Об этом спикет ВР Дмитрий Разумков заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нормальные рабочие отношения с Владимиром Александровичем и его подчиненными в Офисе Президента. В первую очередь все должны думать о своей работе и государстве, которое нам всем платить зарплату", - отметил он.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что не собирается уходить в отставку.

Также он отметил, что в настоящее время не занимается созданием каких-то политических проектов.

"Объединяться нужно только с украинским народом", - добавил он.

Говоря о своем политическом будущем после ухода с должности главы ВР, он отметил: "Нужно так работать на своей должности сегодня, чтобы потом было не стыдно смотреть людям в глаза. Мне сегодня за мою работу не стыдно".

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