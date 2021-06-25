Украина, Грузия и Молдова представили Ассоциированное Трио в Брюсселе. ФОТОрепортаж

24 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вицепремьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой совершили совместный визит в институті ЕС в Брюсселе.

Об єтом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Целью визита стало проведение переговоров с европейскими партнерами относительно приоритетов вновь созданного трехстороннего формата усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции - Ассоциированного Трио.

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Главы украинского, грузинского и молдавского дипломатии провели встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, Комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи и депутатами Европейского парламента.

Во время встречи с Жозепом Боррелем министры представили совместное стратегическое видение дальнейшего развития Восточного партнерства и Ассоциированного Трио. Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой определили приоритетные сферы для усиления сотрудничества с ЕС для развития отношений особого партнерства между ЕС и государствами Восточного партнерства, которые заключили соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также для укрепления устойчивости и безопасности в регионе.

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"Я особенно благодарен Верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю за упоминание принципов дифференциации и инклюзивности в рамках дальнейшего развития Восточного партнерства. У нас было много дискуссий о введении принципа дифференциации. Я рад слышать, что сегодня мы нашли общий язык с Европейским Союзом, как и положено друзьям и партнерам. Это очередной пример того, как ЕС и три наши страны слышат друг друга, как ЕС учитывает наши интересы при разработке соответствующей политики", - отметил Кулеба.



