С Ахметовым я нигде и никогда не пересекался. С остальными олигархами общался, но не тет-а-тет, - Разумков
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Спикер ВР Дмитрий Разумков утверждает, что он лично не поддерживает тесное общение с украинскими олигархами.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.
"Не общаюсь ни с кем (из олигархов. - Ред.). Знаю практически всех, кого журналисты называют сегодня олигархами, кроме Рината Ахметова, я с ним нигде не пересекался. А всех остальных крупных бизнесменов в определенных условиях я видел. Общался лично, но формата тет-а-тет у меня с ними не было", - отметил он.