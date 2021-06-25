Новости

Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль

82133
Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, данные средства также помогут реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк предоставит Украине $100 млн на кредиты малому и среднему бизнесу

Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль 01

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Под КАКОЙ ПРОЦЕНТ годовых?
  • Whyso Serious
    ага, которые совершенно не нужно будет отдавать, да? От чего такая радость-то.
  • Mganga Zambezi
    Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4346
    Ура. Пилить и пилить
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости