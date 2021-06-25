Разумков на вопрос, будет ли ВСК Рады расследовать заявление Зеленского по "вагнеровцам": Нужно спросить, когда состоялось его общение с Лукашенко

Спикер ВР Дмитрий Разумков уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли профильная ВСК ВР заниматься действиями президента в отношении спецоперации по "вагнеровцам".

При этом в ходе пресс-конференции "Парламентаризм. Конституция. Независимость" он выразил уверенность, что работа данной комиссии будет непредвзятой, информирует Цензор.НЕТ.

"Что я услышал в интервью президента, то он сказал, что общался с господином Лукашенко. Я думаю, что нужно спросить, когда происходило это общение - до того, как они были задержаны, или после того. Из интервью это не совсем понятно. Касательно ВСК (о расследовании действий чиновников и политиков против суверенитета Украины. - Ред.), то она будет заниматься всеми вопросами из того перечня, связанного с деятельностью комиссии. Я влиять на нее не буду, я стараюсь не вмешиваться в работу ВСК, там есть представители все фракций и групп. Надеюсь, ее работа будет непредвзятой", - сказал Разумков, комментируя вопрос относительно того, будет ли профильная ВСК ВР заниматься действиями президента в отношении спецоперации по "вагнеровцам".

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Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.