"Нафтогаз" просит ФГИ передать ему в собственность и управление государственные ТЭЦ, - Витренко
Об этом сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Дальше - государственные ТЭЦ, которые у ФГИ. Мы говорим: "Передавайте нам, потому что это самый проблемный сегмент на этом рынке. Они на уровне расчетов даже хуже, чем частные ТЭЦ или те, которыми управляют частные компании", - сказал он.
В то же время Витренко напомнил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление.
"Решение этой проблемы с энергоэффективностью - это не слова из декларации, это реальные инвестиции, которые помогают меньше использовать газа и производить такое же количество тепла: залатать дыры в теплосетях, чтобы мы грели не асфальт и окружающий воздух", - отметил глава НАК.
При этом он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.
Как сообщалось, в начале июня Витренко сообщил, что "Нафтогаз" рассматривает вариант создания субхолдинга в сфере отопления, который может включать в себя три направления: производство биометана (BMS production), энергоэффективность и теплоснабжение (ТКЭ и ТЭЦ). В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины уже дал разрешение на передачу шести ТЭЦ, находящихся в управлении ФГИ, в управление "Нафтогазу". Речь идет о Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ.