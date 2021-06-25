Лидеры ЕС продлили "крымские" санкции против России, - журналист Йозвяк
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Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Санкции продлевают еще на полгода.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что решение было принято на фоне разговоров о возможности возобновления диалога с РФ.
"Вчера вечером лидеры ЕС дали "зеленый свет" продлению на 6 месяцев экономических санкций в отношении России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов на востоке Украины", - сообщил журналист.