Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Представителя Кремля в пятницу спросили, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине.
"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего", - ответил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что этот формат урегулирования "зиждется на минском комплексе мер".
"По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - заключил он.
Напомним, предыдущий саммит Нормандского формата прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.