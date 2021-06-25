Кулеба о решении ЕС по изменению отношений с РФ после полного выполнения Минских соглашений: "Реалистичный подход вместо незаслуженных подарков"
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.
"Я благодарен Европейскому совету за призыв к Российской Федерации взять на себя полную ответственность за полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", - отметил Кулеба.
"Украина также отметила призыв к Европейской комиссии и высокому представителю ЕС, вице-президенту Европейской комиссии Жозепу Боррелю проработать возможности дополнительных ограничительных мер, в частности экономических санкций, в случае дальнейшего деструктивного поведения РФ. Именно к такому обсуждению мы призвали во время российской эскалации в апреле", - подчеркивают в МИД.
Главы государств и правительств ЕС в ночь на 25 июня приняли выводы Европейского совета по внешним отношениям, которые, в частности, охватывают видение относительно дальнейших отношений между ЕС и Россией на основе пяти руководящих принципов, которые были определены в 2016 году. Инициатива по восстановлению диалога ЕС-РФ на высшем уровне не была поддержана, резюмировали в МИД Украины.