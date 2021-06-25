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Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского

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Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского
Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что Кремль "констатирует противоречивую политику Киева в выстраивании отношений с РФ, в том числе по вопросу транзита газа".

Также читайте: Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • ladyar
    Зеленского отпускать на какие-либо встречи - опасно. Опять сольёт что-то или наговорит очередных глупостей. Пускай сидит дома. Страна целее будет.
  • Tema9
    "Расцениваем это как попытку недопущения встречи Ху і Зє" - виходить, брехливі кремляді все таки хочуть злучки двох мудаків, а "ліпили горбатого" що їм не треба аби ЗєМоніка на коліна ставала.
  • Lvbnhj
    Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 969
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