Песков о продлении Украиной санкций против компаний из РФ: Расцениваем это как попытку недопущения встречи Путина и Зеленского

Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как шаг для недопущения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что Кремль "констатирует противоречивую политику Киева в выстраивании отношений с РФ, в том числе по вопросу транзита газа".

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