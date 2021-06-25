Полицейские сбили мужчину, внезапно начавшего перебегать дорогу в неустановленном месте, на Ривненщине. Он умер в больнице, - Нацполиция

Возле села Городище Ривненской области сотрудники полиции на служебном автомобиле сбили мужчину, который внезапно начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что 29-летний житель Закарпатской области, управляя служебным автомобилем "Toyota Prius", допустил наезд на местного жителя, 1960 г.р., который внезапно начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте. Правоохранители сразу вызвали "скорую" и полицейских. Пешехода госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

В служебном автомобиле находились полицейские ГУНП в Закарпатской области, которые возвращались из командировки. Согласно результатам освидетельствования работники полиции не находились в состоянии опьянения.

Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП. Уголовное производство по факту ДТП будут расследовать следователи ГБР.

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