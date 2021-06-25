"Сожалеем": Кремль отреагировал на озвученную Зеленским идею референдума в Украине о "стене" с Донбассом
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о "стене" с Донбассом.
"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства", - сказал представитель Кремля.
Он заявил, что "все связи (Киева с Донбассом. - Ред.) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством".
"Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков.
"Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, вчера в интервью "1+1" Зеленский заявил, что если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.