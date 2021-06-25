С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, - Минобороны
Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
В направлении населенного пункта Гранитное противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На действия российско-оккупационных войск Украинской защитники отреагировали адекватно. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.