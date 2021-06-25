Цена за агрессию против Украины должна стать невыносимой для России, - Порошенко о продлении санкций против РФ

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за продление санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Глубоко благодарен лидерам Евросоюза за твердую поддержку Украины в вопросе продления еще на полгода экономических санкции против России. Обнадеживающим есть также решение Европейского Совета проработать дополнительные санкции против страны-агрессора", - отметил Порошенко.

По словам лидера "ЕС", цена за нарушение международного права и территориальной целостности Украины должна стать невыносимой для Кремля.

"Я также благодарю наших партнеров за жесткий и консолидированный отпор недальновидным идеям вернуть статус-кво в отношениях Запада с Россией и пригласить Путина за стол переговоров. Вместе к победе с позиций силы, справедливости и солидарности", - подытожил пятый президент.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС поддержали продление санкций против России из-за оккупации Крыма и поддержки террористов на Донбассе.

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