СБУ должна заняться экстрадицией Фирташа в Украину. Ждем их реакции, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Служба безопасности Украины должна заняться экстрадицией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа для того, чтобы привлечь его к ответственности согласно украинскому законодательству.

Об этом спикер сказал во время пресс-конференции на тему: "Парламентаризм. Конституция. Независимость", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если человек финансирует российскую армию, ее обеспечивает, то, о чем говорилось, титановыми сплавами для вооружения, то мы уже должны обратиться к нашим иностранным партнерам для того, чтобы его (Фирташа. - Ред.) экстрадировать сюда и продолжать в рамках действующего законодательства. Это будет абсолютно правильно, думаю, что Служба безопасности именно этим после введения санкций должна будет заниматься. Ждем их реакции", - заявил Разумков.

Отвечая на вопрос, как повлияет неподдержка им решения СНБО относительно санкций против олигархов на его работу в команде власти, Разумков отметил: "На мою работу с командой - нормально, потому что у каждого человека есть своя позиция, главное ее обосновать, она может не совсем понравиться, но ты воспринимаешь ее, если в ней есть логика, надеюсь, что в моих высказываниях и действиях логика есть".

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Также Разумков напомнил, что не поддерживает санкции против граждан Украины, поскольку считает, что, согласно закону о санкциях, их можно применять к субъектам хозяйствования или иностранным гражданам, кого нельзя привлечь к ответственности через украинское законодательство.