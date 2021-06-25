В Александровской больнице нет пациентов с "дельта"-штаммом коронавируса, - КГГА

В Александровской больнице утверждают, что у них не пациентов, инфицированных штаммом коронавируса "Дельта". Такую информацию КГГА передал исполняющий обязанности главного врача медучреждения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.

"Врачи говорят, что не делали своим пациентам анализ на дельта-вариант, потому что у нас не делают такого анализа. Они утверждают, что у них нет каких-либо анализов, которые бы подтверждали заражение этим вариантом. Нет оснований им не доверять. Нам также сообщили, что у них не лечились пациенты, у которых есть клинические признаки, свойственные для этого вируса", - рассказала Вишневская.

Напомним, ранее сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в Украине.

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