Противник увеличил интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп на Донбассе, - ГУР МО

Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения и поддержания напряженного состояния в обществе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В частности, противник увеличил интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп, сформированных в основном из кадровых офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации. Каждая такая группа включает снайперов, вооруженных винтовками калибра 12,7 мм. Они оборудованы приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью провокации на открытие огня", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки шесть террористов РФ были уничтожены своим же оружием, - ГУР МО

В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск. Так, в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжается второй этап сборов с так называемыми "военнообязанными" запаса. Занятия проводятся на полигонах "Центральный-1", "Южный", "Восточный", "Славный", "Передовой", "Удалой", "Приморский".