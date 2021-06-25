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Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов

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Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов
Государственная таможенная служба отказывается внедрять уже готовые ІТ-продукты, уже запущенные системы выключаются и удаляются. Кроме того, блокируется подписание контрактов на разработку новых продуктов, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Наверное, это последний пост с тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, потому что эта история подходит к печальному концу. После года работы собралось огромное количество новых ІТ-продуктов, внедрение которых подвисло в воздухе - потому что эти системные изменения, конечно, не нужны ни руководству, ни Минфину:

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Новая система управления рисками (которую, кстати, хотят себе взять несколько других ведомств)

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Система таможенного оформления для деклараций общего транзита с ЕС

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Морской журнал пункта пропуска

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Реестр интеллектуальных прав собственности

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 12 автоматизированных админуслуг

Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов 01 Система таможенного аудита", - рассказал Нефьодов.

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"Все эти уже готовые системы не внедряются под разным соусом, иногда уже абсолютно абсурдным, и время от времени с замечаниями в стиле "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокируются подписания контрактов на разработку, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок, а уже запущенные новые системы (например, калькулятор стоимости б / у автомобиля или интеграция NCTS с новой системой рисков и системой таможенного оформления) удаляются и выключаются", - акцентировал он.

"В этих условиях работать дальше "в стол" просто нет смысла. Евгений Ентис уже объявил, что не планирует оставаться на таможне, пишет заявления и команда. Павел Рябикин, Михаил Федоров, старая гвардия победила? Не зря же восстановлены на работе все таможенники, которые с такой помпой отстранял СНБО, да?", - резюмировал Нефьодов.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Стрелок
    Только что Поярков на "Прямом"
    "дай им волю они налог и на онанизм введут!"
    это он про то что у зеленых нет денег и они меняют налоговое законодательство
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Ні. Це перемогли нові обличчя з 95 кварталу. А з ними 73% виборців.
  • Ustym Karmaliuk
    А не тобі, дурник, казали - тікай і не бруднись об зелену владу? І кому ти тепер потрібен?
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