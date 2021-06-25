Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов

Государственная таможенная служба отказывается внедрять уже готовые ІТ-продукты, уже запущенные системы выключаются и удаляются. Кроме того, блокируется подписание контрактов на разработку новых продуктов, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Наверное, это последний пост с тегом #що_там_у_ІТшників_Нової_Митниці, потому что эта история подходит к печальному концу. После года работы собралось огромное количество новых ІТ-продуктов, внедрение которых подвисло в воздухе - потому что эти системные изменения, конечно, не нужны ни руководству, ни Минфину:

Новая система управления рисками (которую, кстати, хотят себе взять несколько других ведомств)

Система таможенного оформления для деклараций общего транзита с ЕС

Морской журнал пункта пропуска

Реестр интеллектуальных прав собственности

12 автоматизированных админуслуг

Система таможенного аудита", - рассказал Нефьодов.

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"Все эти уже готовые системы не внедряются под разным соусом, иногда уже абсолютно абсурдным, и время от времени с замечаниями в стиле "назва протоколу приймання неправильна". Мало того, блокируются подписания контрактов на разработку, по которым доноры проводили полугодовые процедуры закупок, а уже запущенные новые системы (например, калькулятор стоимости б / у автомобиля или интеграция NCTS с новой системой рисков и системой таможенного оформления) удаляются и выключаются", - акцентировал он.

"В этих условиях работать дальше "в стол" просто нет смысла. Евгений Ентис уже объявил, что не планирует оставаться на таможне, пишет заявления и команда. Павел Рябикин, Михаил Федоров, старая гвардия победила? Не зря же восстановлены на работе все таможенники, которые с такой помпой отстранял СНБО, да?", - резюмировал Нефьодов.