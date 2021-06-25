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Благодаря "антиколомойскому" закону какой-либо возможности вернуть "ПриватБанк" бывшим владельцам просто нет, - замглавы Минюста Коломиец

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Благодаря "антиколомойскому" закону какой-либо возможности вернуть "ПриватБанк" бывшим владельцам просто нет, - замглавы Минюста Коломиец
Минюст регулярно получает иски от лиц, связанных с олигархом Игорем Коломойским, которые касаются признания незаконной национализации "ПриватБанка"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По словам Коломиец, дело о возвращении "ПриватБанка" бывшим владельцам не закрыто.

"Ведь дел, касающихся признания незаконной национализации банка, немало. Мы получаем регулярно какие-то иски от связанных лиц, которые вновь этот вопрос поднимают", - отметила замглавы Минюста.

Замминистра заявила, что эти люди связаны Коломойским.

"Когда я говорю о связанных лицах - это лица, которые требуют вернуть им средства, ведь якобы не имеют никакого отношения, например, к прежним владельцам "ПриватБанка". Хотя это не совсем правда. Все эти дела в процессе рассмотрения. Благодаря в том числе и "антиколомойскому" закону очень много дел, которые находились в суде и частично связаны не с самим признанием национализации, а с выплатами средств, закрываются. Благодаря именно этому закону любой возможности вернуть "Приват" бывшим владельцам просто нет", - подчеркнула Коломиец.

Полный текст интервью с Валерией Коломиец для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Автор: Богдан Русінко

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  • я гражданин Украины
    а що вкрасти у гоїв 5 500 000 000 зЄлені це мало .... - у Ізраєлі таке можливо ...
  • Olexandr Chornogorodskij
    а нафіга йому банк? він і так отримав ен ярдів доходу при Зе,його люди при владі посаді і баблі . тож така Зе кумпенсація якраз йому до душі
  • Ан Мур
    По великому рахунку, повернути ПБ (чи отримати бабло як "компенсацію") беня не може не завдяки "антиколомойскому" закону, а завдяки МВФ, яке наполягло на його запровадженні.
    До речі, оскаржити беня може... але тільки в міжнародному (лондонському) суді...
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