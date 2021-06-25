Новости

29 июня стартует дополнительная сессия ВНО

4870
29 июня стартует дополнительная сессия ВНО
Во вторник, 29 июня, тестированием по химии начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания 2021.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования. 

Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 574 ученика получили максимальное количество баллов на ВНО, - Минобразования

В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по следующему графику:

29 июня - химия;
1 июля - английский язык;
2 июля - немецкий язык;
5 июля - испанский язык;
6 июля - французский язык;
7 июля - математика, математика (задания уровня стандарт);
8 июля - физика;
9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;
12 июля - история Украины;
13 июля - биология;
14 июля - география.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 23 июля.

Также читайте: ВНО по английскому языку не сдали 10% абитуриентов, по математике – более 30% и по физике – 8% - Центр оценивания качества образования

На тестировании следует иметь с собой:

- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылочку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

ТОП-новости
все новости