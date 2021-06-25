29 июня стартует дополнительная сессия ВНО

Во вторник, 29 июня, тестированием по химии начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания 2021.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.

Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.

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В этом году дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить по следующему графику:

29 июня - химия;

1 июля - английский язык;

2 июля - немецкий язык;

5 июля - испанский язык;

6 июля - французский язык;

7 июля - математика, математика (задания уровня стандарт);

8 июля - физика;

9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля - история Украины;

13 июля - биология;

14 июля - география.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 23 июля.

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На тестировании следует иметь с собой:

- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

- бутылочку с питьевой водой без этикетки;

- средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.